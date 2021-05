Piscine e stabilimenti aperti, primo passo per uscire dall’incubo. Ma le regole sono ancora rigide (Di sabato 15 maggio 2021) A partire dal 15 maggio alcune restrizioni verranno meno e, lentamente, si potrà riprendere a svolgere alcune attività. Getty Immages/Mario TamaIl ritorno alla normalità sembra sempre più vicino. Da lunedì 17 maggio quasi tutta Italia tornerà in fascia gialla. Con l’avanzare della campagna vaccinale, la curva dei contagi, dei ricoveri e dei decessi ha finalmente iniziato a scendere in modo evidente. Per questa ragione il Governo ha deciso di allentare alcune misure restrittive. A partire dal 15 maggio, ad esempio – riferisce Fanpage – gli amanti degli sport acquatici potranno ricominciare a godersi le Piscine che riapriranno i battenti. Solo quelle all’aperto, però. Le strutture al chiuso, invece, dovranno attendere fino al primo giugno, data in cui rialzeranno le saracinesche anche le palestre. Le riaperture, ovviamente, s’intendono solo nelle ... Leggi su formatonews (Di sabato 15 maggio 2021) A partire dal 15 maggio alcune restrizioni verranno meno e, lentamente, si potrà riprendere a svolgere alcune attività. Getty Immages/Mario TamaIl ritorno alla normalità sembra sempre più vicino. Da lunedì 17 maggio quasi tutta Italia tornerà in fascia gialla. Con l’avanzare della campagna vaccinale, la curva dei contagi, dei ricoveri e dei decessi ha finalmente iniziato a scendere in modo evidente. Per questa ragione il Governo ha deciso di allentare alcune misure restrittive. A partire dal 15 maggio, ad esempio – riferisce Fanpage – gli amanti degli sport acquatici potranno ricominciare a godersi leche riapriranno i battenti. Solo quelle all’aperto, però. Le strutture al chiuso, invece, dovranno attendere fino algiugno, data in cui rialzeranno le saracinesche anche le palestre. Le riaperture, ovviamente, s’intendono solo nelle ...

