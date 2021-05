Orlandini: 'Napoli, la Fiorentina non regalerà nulla' (Di sabato 15 maggio 2021) Napoli - A Radio Punto Nuovo è intervenuto l'ex Napoli e Fiorentina Andrea Orlandini : " Fiorentina - Napoli? Ho giocato nel Napoli di Vinicio , una delle squadre più belle degli ultimi 50 anni, ma si ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 maggio 2021)- A Radio Punto Nuovo è intervenuto l'exAndrea: "? Ho giocato neldi Vinicio , una delle squadre più belle degli ultimi 50 anni, ma si ...

Ultime Notizie dalla rete : Orlandini Napoli Orlandini: "Napoli, la Fiorentina non regalerà nulla" Corriere dello Sport.it Orlandini: "Il Napoli merita la Champions più della Juve. Perderà un grande allenatore" Andrea Orlandini ha giocato sia nella Fiorentina che nel Napoli: 'Con Vinicio vincemmo veramente poco, soltanto una Coppa Italia'.

Orlandini netto: “Iachini bis un grosso sbaglio, Gattuso da prendere subito” Il doppio ex di Fiorentina e Napoli interviene alla vigilia della gara con un giudizio piuttosto netto sulle scelte tecniche della società gigliata ...

Andrea Orlandini ha giocato sia nella Fiorentina che nel Napoli: 'Con Vinicio vincemmo veramente poco, soltanto una Coppa Italia'.Il doppio ex di Fiorentina e Napoli interviene alla vigilia della gara con un giudizio piuttosto netto sulle scelte tecniche della società gigliata ...