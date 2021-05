“Non ce la faccio più”. Miryea stremata, ‘scoppia’ davanti a tutti all’Isola: in lacrime per colpa di Ignazio Moser (Di sabato 15 maggio 2021) Una eliminazione all’Isola dei famosi e tanti colpi di scena durante la puntata di venerdì 14 maggio. Emanuela Tittocchia è stata eliminata: è andata al televoto flash con Roberto Ciufoli ed ha avuto la peggio. Come accade a tutti gli eliminati, anche a lei è stata data la possibilità di restare su Playa Imboscadissima con Beatrice Marchetti e Francesca Lodo: ha rifiutato l’offerta di restare e di andare al televoto. Al centro della puntata c’è stata la prova leader con i due leader salvador Isolde Kostner e Ignazio Moser che si sono sfidati per nominare il Super leader dell’Isola dei famosi. La sfida è stata vinta da Isolde. I due leader hanno dovuto formare due squadre per la nuova prova. Isolde ha scelto Angela, Matteo, Awed e Rosaria. Ignazio ha portato con sé Andrea, Miryea, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Una eliminazionedei famosi e tanti colpi di scena durante la puntata di venerdì 14 maggio. Emanuela Tittocchia è stata eliminata: è andata al televoto flash con Roberto Ciufoli ed ha avuto la peggio. Come accade agli eliminati, anche a lei è stata data la possibilità di restare su Playa Imboscadissima con Beatrice Marchetti e Francesca Lodo: ha rifiutato l’offerta di restare e di andare al televoto. Al centro della puntata c’è stata la prova leader con i due leader salvador Isolde Kostner eche si sono sfidati per nominare il Super leader dell’Isola dei famosi. La sfida è stata vinta da Isolde. I due leader hanno dovuto formare due squadre per la nuova prova. Isolde ha scelto Angela, Matteo, Awed e Rosaria.ha portato con sé Andrea,, ...

