MotoGP su TV8 | GP Francia 2021 | orari | programma in chiaro | diretta e differita qualifiche

(Di sabato 15 maggio 2021) A Le Mans, Il 15 maggio sarà il giorno delledel Gran Premio di, quinto round del Motomondiale. Storicamente l’appuntamento transalpino è spesso vittima dei capricci del meteo, pertanto non è escluso che la pioggia possa presentarsi per sparigliare le carte. Insinora le quattro pole position messe in palio in stagione sono state equamente spartite tra Ducati (Francesco Bagnaia e Jorgen Martìn nel double header di Losail) e Yamaha (Fabio Quartararo è stato il più rapido al sabato sia in Portogallo che in Spagna). Invece, guardando alle classi inferiori, in Moto2 finora il britannico Sam Lowes ha firmato tre pole position, lasciandone sul piatto solo una all’australiano Remy Gardner. Invece in Moto3 il più rapido in qualifica è cambiato di gara in gara. Darryn Binder è stato il migliore ...