LIVE Sonego-Djokovic 3-6 5-4, Internazionali d’Italia in DIRETTA: il piemontese cancella diverse palle break e rimane avanti nel secondo set (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI NADAL-OPELKA 40-15 Servizio esterno e dritto lungolinea: arrivano due palle per un nuovo aggancio. 30-15 Prova ad entrare dentro al campo Sonego per spingere, ma da due metri dal campo arriva come una sentenza il passante di Djokovic. 15-15 Spinge con la prima Djokovic! Non riesce ad arpionare Sonego. 0-15 ESCE IL ROVESCIO DI Djokovic! Ha perso gli appoggi il serbo! Deve provare a giocarsi la sua chance Lorenzo. 5-4 Sonego! Non ci sono più aggettivi per questo ragazzo che sta lottando con le unghie e con i denti e in qualche modo rimane avanti nel secondo set! Non muore mai il ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI NADAL-OPELKA 40-15 Servizio esterno e dritto lungolinea: arrivano dueper un nuovo aggancio. 30-15 Prova ad entrare dentro al campoper spingere, ma da due metri dal campo arriva come una sentenza il passante di. 15-15 Spinge con la prima! Non riesce ad arpionare. 0-15 ESCE IL ROVESCIO DI! Ha perso gli appoggi il serbo! Deve provare a giocarsi la sua chance Lorenzo. 5-4! Non ci sono più aggettivi per questo ragazzo che sta lottando con le unghie e con i denti e in qualche modonelset! Non muore mai il ...

Advertising

angelomangiante : Super Saturday. ???? Sole e spettacolo al Foro Italico. Si comincia live alle 10 con tutti gli aggiornamenti… - ATPtennis2002 : RT @tennisbets: ???? vs. ???? @DraftKings live odds have @DjokerNole as a favorite in the Internazionali BNL d'Italia semifinal. Djokovic: -2… - Cesare6677 : Che goduria il tennis su Italia 1 con il pubblico live a fare il tifo per il nostro Sonego che gioca contro il numero uno del mondo. - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Tennis, in campo agli Open d'Italia Djokovic-Sonego - LIVE #ANSA - TennisChannel : RT @tennisbets: ???? vs. ???? @DraftKings live odds have @DjokerNole as a favorite in the Internazionali BNL d'Italia semifinal. Djokovic: -2… -