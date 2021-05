Letta: “Se Salvini dice no alle riforme esca da questo governo” (Di sabato 15 maggio 2021) Nuovo attacco di Letta a Salvini: “Noi siamo stati quelli che hanno garantito che non ci fosse nessuna scelta sbracata”. ROMA – Nuovo attacco di Letta a Salvini. Il leader del Pd, intervenuto all’assemblea nazionale di Articolo 1, è ritornato a criticare il leader della Lega. “Se lui – ha detto l’ex premier, riportato da La Repubblica – dice che non si fanno le riforme, tragga le conseguenze ed esca da questo governo, che è fatto per fare le riforme . Apprezzo la determinazione e la calma del ministro Speranza degli ultimi mesi. Si riapre in sicurezza. Noi siamo stati quelli che hanno garantito che non ci fosse nessuna scelta sbracata“. Letta sulle amministrative: “Condivido il principio di ... Leggi su newsmondo (Di sabato 15 maggio 2021) Nuovo attacco di: “Noi siamo stati quelli che hanno garantito che non ci fosse nessuna scelta sbracata”. ROMA – Nuovo attacco di. Il leader del Pd, intervenuto all’assemblea nazionale di Articolo 1, è ritornato a criticare il leader della Lega. “Se lui – ha detto l’ex premier, riportato da La Repubblica –che non si fanno le, tragga le conseguenze edda, che è fatto per fare le. Apprezzo la determinazione e la calma del ministro Speranza degli ultimi mesi. Si riapre in sicurezza. Noi siamo stati quelli che hanno garantito che non ci fosse nessuna scelta sbracata“.sulle amministrative: “Condivido il principio di ...

Advertising

LegaSalvini : #GREGORETTI, CASO ARCHIVIATO: SALTANO LE ACCUSE A SALVINI Chi glielo spiega a Letta, Conte e alle sardine??? - repubblica : Letta e Salvini uniti nella solidarietà: il segretario Dem applaude il leader leghista - HuffPostItalia : Enrico Letta attacca Matteo Salvini: 'Esca dal Governo se non vuole le riforme' - CCKKI : @ziobaffone Sono sconcertata. Vedere Letta con Renzi e Salvini, uniti, per non parlare della von der Leyen, che non… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Assemblea nazionale di Articolo 1, Letta: 'Se Salvini dice no a riforme, esca dal governo'. Conte: 'Alleanza M5S-Pd-Leu all… -