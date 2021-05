L' effetto Mourinho sul derby di Roma 

Leggi su agi

(Di sabato 15 maggio 2021) AGI - Ultimi spiccioli di speranze europee e una rivincita dopo la sfida d'andata dominata dalla Lazio con un netto 3-0: è questa la posta in palio neldel Cupolone di sabato sera. La Roma, alla penultima gara con Paulo Fonseca prima dell'arrivo di Josè Mourinho, deve cercare di difendere il settimo posto, l'ultimo posto utile per andare in Europa (i turni di qualificazione alla nuova Conference League) dall'attacco del Sassuolo. I biancocelesti, a cui manca anche il recupero contro il Torino, si giocano l'ultima 'fiche' sul tavolo dell'Europa che conta: con una vittoria potrebbero restare in scia alle pretendenti alla Champions. La partita sarà diretta da Luca Pairetto ed è ilnumero 178 in gare ufficiali: 65 le vittorie della Roma, 47 quelle della Lazio, 65 i pareggi. Ma in casa dei giallorossi, il bilancio è piu' netto con 29 successi a ...