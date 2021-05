Kirby su Nintendo Switch | HAL Laboratory prepara un ritorno in grande stile – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 15 maggio 2021)farà il propriosucon un nuovo gioco a cui HALsta lavorando e che porterà il franchise nel futuro..tornerà sue lo farà in, stando alle dichiarazioni di HALcontenute nell’artbook di: Star Allies pubblicato di recente in Giappone. Sappiamo che il team di sviluppo ha nuovi progetti per il 2021, erientra senz’altro fra i giochi attualmente in lavorazione, con l’obiettivo di definire il futuro del franchise. “Lo diciamo ogni volta, ma lo studio e io abbiamo dovuto affrontare parecchie difficoltà durante lo sviluppo … Notizie giochi ...

