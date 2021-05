Juventus, i convocati di Pirlo per l’Inter (Di sabato 15 maggio 2021) Tutti a disposizione di mister Andrea Pirlo per la sfida allo Stadium fra Juventus e Inter in programma questo pomeriggio alle 18:00. Il tecnico dei bianconeri ha diramato la lista dei convocat, eccola completa: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral. Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski. Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Morata, Felix Correa. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) Tutti a disposizione di mister Andreaper la sfida allo Stadium frae Inter in programma questo pomeriggio alle 18:00. Il tecnico dei bianconeri ha diramato la lista dei convocat, eccola completa: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral. Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski. Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Morata, Felix Correa. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

