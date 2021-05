Internazionali BNL d’Italia 2021: Djokovic va in finale, ma Sonego esce a testa altissima (Di sabato 15 maggio 2021) Novak Djokovic è il secondo finalista degli Internazionali BNL d’Italia 2021. Il numero uno del mondo ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-2 uno straordinario Lorenzo Sonego. Partita bellissima, durata due ore e tre quarti e caratterizzata da scambi avvincenti. Il pubblico del Centrale ha provato a trascinare l’azzurro verso un’impresa, ma ad avere la meglio è stato il numero uno del mondo. La finale più attesa, e forse desiderata, è realtà: alle ore 17.00 di domenica 16 maggio, Djokovic e Nadal si contenderanno il titolo. IL MONTEPREMI DEL TORNEO IL TABELLONE La cronaca – Fin dalle prime battute Djokovic appare estremamente centrato, come dimostrano i primi due turni di battuta tenuti a zero. Sonego è chiamato ad aggrapparsi ... Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Novakè il secondo finalista degliBNL. Il numero uno del mondo ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-2 uno straordinario Lorenzo. Partita bellissima, durata due ore e tre quarti e caratterizzata da scambi avvincenti. Il pubblico del Centrale ha provato a trascinare l’azzurro verso un’impresa, ma ad avere la meglio è stato il numero uno del mondo. Lapiù attesa, e forse desiderata, è realtà: alle ore 17.00 di domenica 16 maggio,e Nadal si contenderanno il titolo. IL MONTEPREMI DEL TORNEO IL TABELLONE La cronaca – Fin dalle prime battuteappare estremamente centrato, come dimostrano i primi due turni di battuta tenuti a zero.è chiamato ad aggrapparsi ...

Advertising

ItaliaNotizie24 : Internazionali BNL d’Italia, semifinali: Nadal e Djokovic inarrestabili. Magnifico Lorenzo Sonego - TV7Benevento : **Tennis: Internazionali Bnl, Djokovic batte Sonego e vola in finale**... - niccolotosi : Bravo #Sonego, ha giocato alla pari col migliore #Djokovic mostrando un gran cuore. Peccato! #InternazionalidItalia… - sportface2016 : #IBI2021: #Djokovic va in finale, ma #Sonego esce a testa altissima - zazoomblog : LIVE – Sonego-Djokovic 3-6 7-6(5) 2-6 semifinale Internazionali BNL d’Italia 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-… -