Internazionali BNL d’Italia 2021 | Djokovic eroico | rimonta un favoloso Tsitsipas ed è in semifinale

Leggi su sportface

(Di sabato 15 maggio 2021) Novak. Il tennista serbo sconfigge in tre set, con il punteggio di 4-6 7-5 7-5, il numero cinque del mondo Stefanose vola inagliBNL. Una partita semplicemente straordinaria, spalmata in due giorni, per via della pioggia che ieri ha prima rinviato l’incontro di diverse ore e poi ha costretto gli organizzatori a rinviare al giorno dopo la contesa quando il punteggio era sul 6-4 2-1 e servizio in favore del greco. Oggi, alla ripresa, colpi di scena e scambi straordinari: oltre tre ore di un match epico. Il serbo in serata affronterà il vincente del match tra Lorenzo Sonego e Andrej Rublev IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il greco ha un ottimo approccio alla partita, tanto da strappare immediatamente il ...