Indiana Jones | il nuovo gioco di Machine Games è in piena produzione | dopo Deathloop – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 15 maggio 2021)sembra essere entrato in fase di, secondo il curriculum di uno sviluppatore diche ha concluso i lavori su.., ilda parte di, si trova attualmente in fase di, in base a quanto emerso da un curriculum di uno sviluppatore del team, che ha lavorato in precedenza anche a. Ovviamente non è un’informazione ufficiale, visto che ci si basa su indizi molto vaghi a partire da brevi menzioni su un curriculum, ma se non altro quest’ultimo sembra una fonte veritiera, trattandosi del profilo LinkedIn … Notizie ...