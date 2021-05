Il rover cinese Zhurong è arrivato su Marte

(Di sabato 15 maggio 2021) Sabato 15 gennaio la missione spazialeTianewn-1 ha fatto atterrare suil suo: la Cina è diventata così il secondo paese dopo gli Stati Uniti a far atterrare unsul suolo marziano. Il lander con all’interno

Xi si congratula per l'atterraggio della sonda Il presidente Xi Jinping si è complimentato per la riuscita dell'atterraggio della prima sondasu Marte, con ilZhurong finito sulle dune ...La riuscita dell'operazione è stata confermata dalla China National Space Administration (Cnsa), l'agenzia spaziale, secondo cui ilZhurong ha inviato segnali di telerilevamento alla ...la prima esplorazione interplanetaria cinese, ha completato "con successo" le procedure di atterraggio sul Pianeta Rosso posando "in sicurezza" il rover Zhurong sulle dune di Utopia Planitia.Il lander della missione Tianwen-1 ha toccato la superficie del Pianeta rosso alle 01:18 ora italiana di questa notte. Un risultato che rende la Cina il secondo paese nella storia, dopo gli Stati Unit ...