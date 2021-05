Il flop dei rimpatri per i migranti | i dati (Di sabato 15 maggio 2021) Torna l'emergenza migranti non solo per l'aumento esponenziale degli sbarchi. I rimpatri infatti restano delle eccezioni. Solo il 9% è stato riportato nel paese di provenienza. Impossibile rimpatriare migranti provenienti da molte nazioni centro africane. Il 35% di chi è sbarcato addirittura non è stato ancora identificato. I dati del Ministero dell'Interno Con le migliaia di persone arrivate sulle nostre coste nelle ultime settimane la questione migranti è tornata quanto mai di attualità, con tutte le polemiche politiche del caso. Anche perché se gli ingressi sono in clamoroso aumento rispetto agli anni passati le ridistribuzioni negli altri paesi europei e soprattutto i rimpatri si stanno dimostrando un flop clamoroso. I numeri Gli arrivi dal 1 ... Leggi su panorama (Di sabato 15 maggio 2021) Torna l'emergenzanon solo per l'aumento esponenziale degli sbarchi. Iinfatti restano delle eccezioni. Solo il 9% è stato riportato nel paese di provenienza. Impossibileareprovenienti da molte nazioni centro africane. Il 35% di chi è sbarcato addirittura non è stato ancora identificato. Idel Ministero dell'Interno Con le migliaia di persone arrivate sulle nostre coste nelle ultime settimane la questioneè tornata quanto mai di attualità, con tutte le polemiche politiche del caso. Anche perché se gli ingressi sono in clamoroso aumento rispetto agli anni passati le ridistribuzioni negli altri paesi europei e soprattutto isi stanno dimostrando unclamoroso. I numeri Gli arrivi dal 1 ...

