Genoa-Atalanta: le formazioni ufficiali (Di sabato 15 maggio 2021) Comincia la 37a giornata di Serie A, il primo anticipo delle 15 è Genoa-Atalanta. Sfida importante per la squadra di Gasperini che deve vincere per tenere il secondo posto e soprattutto per tenere a distanza le avversarie per la Champions League. Gasperini si affida a Miranchuk in attacco con Malinovskyi e Zapata. Le formazioni ufficiali: Genoa (3-5-2): Marchetti; Onguéné; Radovanovic; Masiello; Ghiglione, Zajc, Rovella, Melegoni, Cassata; Destro, Pjaca. All. Ballardini. Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk; Zapata. All. Gasperini. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

