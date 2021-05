Diego Bianchi replica a Rula Jebreal su Propaganda Live | il granchio sulla “competenza” e la partecipazione di donne in tv

(Di sabato 15 maggio 2021) La querelle di ieri sera sue la mancatadial programma diriaccende i riflettori su un problema che la televisione italiana ha con la rappresentanza femminile.è un’eccezione nel panorama televisivo italiano, con servizi su storie che altrimenti non sarebbero mai stati trattati in un programma televisivo, dai braccianti alla Val di Susa. Le parole diall’inizio della puntata, in risposta alla presa di posizione della giornalista, e la difesa spasmodica dei fan sui social, mostrano però che sul tema delladellee del maschilismo, l’Italia è vittima di ...

Non si placa il battibecco a distanza tra Rula Jebreal e. A seguito del rifiuto della giornalista a partecipare alla trasmissione Propaganda Live a causa di mancanza di equità nella scelta degli ospiti in studio (sarebbe stata l'unica donna in ...La7: Propaganda Live , il programma di'Zoro' e Marco Dambriosio ' Makkox' ha registrato una media 1.003.000 spettatori pari a 5.8% di share. Tv8: Indiana Jones e il Regno del teschio ...Ascolti tv 14 maggio: L'isola dei famosi torna a calare, Top Dieci sopravvive. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!Continua specificando che gli ospiti vengono scelti per competenza e non per sesso. Il commento di Rula Jebreal arriva puntuale. La giornalista condivide nelle sue storie un post di un collega newyork ...