Ddl Zan. Anche il Pd jonico in piazza per dire no ad ogni forma di discriminazione (Di sabato 15 maggio 2021) In continuità rispetto all’iniziativa tenuta di recente presso la sede della Federazione provinciale, il Partito Democratico di Taranto aderisce all’iniziativa che si terrà oggi alle 18.00 in piazza Maria Immacolata, nell’ambito della più ampia mobilitazione che si svilupperà su tutto il territorio nazionale, a favore del disegno di legge Zan per la prevenzione ed il contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.Inoltre, lunedì 17 maggio, Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia 2021, sempre nella centralissima piazza, verranno messi in piedi attività laboratoriali di sensibilizzazione e formazione, brainstorming, programmazione e costruzione di iniziative mirate.Le bandiere ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 15 maggio 2021) In continuità rispetto all’iniziativa tenuta di recente presso la sede della Federazione provinciale, il Partito Democratico di Taranto aderisce all’iniziativa che si terrà oggi alle 18.00 inMaria Immacolata, nell’ambito della più ampia mobilitazione che si svilupperà su tutto il territorio nazionale, a favore del disegno di legge Zan per la prevenzione ed il contrasto allae alla violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.Inoltre, lunedì 17 maggio, Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia 2021, sempre nella centralissima, verranno messi in piedi attività laboratoriali di sensibilizzazione ezione, brainstorming, programmazione e costruzione di iniziative mirate.Le bandiere ...

