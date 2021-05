Covid, i vaccini riducono del 95% i decessi e del 90% i ricoveri. Monitoraggio ISS (Di sabato 15 maggio 2021) Nei vaccinati crolla il rischio di infezione di Sars-Cov-2, di ricovero e di decesso. Dopo 35 giorni dall'inizio del ciclo vaccinale si osserva una riduzione dell'80% delle infezioni, del 90% dei ricoveri e del 95% dei morti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 15 maggio 2021) Nei vaccinati crolla il rischio di infezione di Sars-Cov-2, di ricovero e di decesso. Dopo 35 giorni dall'inizio del ciclo vaccinale si osserva una riduzione dell'80% delle infezioni, del 90% deie del 95% dei morti. L'articolo .

Advertising

ladyonorato : Nel Regno Unito, al 5 maggio registrati 1143 morti per i vaccini, la maggior parte con Astrazeneca. - RegLombardia : #LNews #Covid #vaccini il 20 maggio aprono prenotazioni per fascia 40-49 anni, il 29 per fascia 30-39 e il #2giugno… - GiuliaGrilloM5S : Il Ministro #Giorgetti venga a riferire in #Parlamento della questione ReiThera e soprattutto degli esiti finora ra… - zazoomblog : Covid: vaccini in Toscana dalle ore 16 di oggi agende aperte per nati 1970 e 1971 - #Covid: #vaccini #Toscana… - Maryljacb : RT @SapereeunDovere: Dott.ssa Simone Gold - Possibile rischio di infertilità permanente associato ai vaccini covid -