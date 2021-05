CIV SBK, nella prima di Misano vittoria per Michele Pirro (Di sabato 15 maggio 2021) CIV Superbike di scena questo weekend nel circuito di Misano. nella prima gara weekend la vittoria va a Michele Pirro su Ducati. Dietro di lui Delbianco e poi Vitali. I risultati della prima gara di Misano e la classifica del CIV Superbike nella prima gara di Misano, terzo round della stagione CIV Superbike, passa per primo la bandiera a scacchi Michele Pirro su Ducati del team Barni Racing. In seconda posizione si inserisce Alessandro Delbianco su Honda (DMR Racing). A chiudere il podio è Vitali su Honda (Improve by Tenjob). In partenza Delbianco mantiene la testa della corsa, seguito a ruota da Pirro. Dietro di loro, Mercado. Al terzo giro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 maggio 2021) CIV Superbike di scena questo weekend nel circuito digara weekend lava asu Ducati. Dietro di lui Delbianco e poi Vitali. I risultati dellagara die la classifica del CIV Superbikegara di, terzo round della stagione CIV Superbike, passa per primo la bandiera a scacchisu Ducati del team Barni Racing. In seconda posizione si inserisce Alessandro Delbianco su Honda (DMR Racing). A chiudere il podio è Vitali su Honda (Improve by Tenjob). In partenza Delbianco mantiene la testa della corsa, seguito a ruota da. Dietro di loro, Mercado. Al terzo giro ...

