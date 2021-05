Chi è Tancredi Cantù Rajnoldi di Amici 20: curiosità e vita privata (Di sabato 15 maggio 2021) Tancredi Cantù Rajnoldi nasce a Milano nel 2001, e la sua età è dunque di 19 anni. I genitori di Tancredi, Angela e Alberto, si occupano rispettivamente di pittura e di moda e suo padre è il direttore creativo della Maison Giorgio Armani. Cantù Rajnoldi ha anche una sorella. Della vita privata di Tancredi Cantù Rajnoldi sappiamo che ha frequentato il Liceo Classico Setti Carraro. Fin da piccolo però la sua passione più grande e la musica e così prende lezioni di musica e interpretazione vocale al CPM – Music Institute di Milano. Negli ultimi anni il cantante ha anche scritto numerose canzoni, e ad oggi ha già ben tre singoli all’attivo, tra cui Alba e Bella. Come se non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 maggio 2021)nasce a Milano nel 2001, e la sua età è dunque di 19 anni. I genitori di, Angela e Alberto, si occupano rispettivamente di pittura e di moda e suo padre è il direttore creativo della Maison Giorgio Armani.ha anche una sorella. Delladisappiamo che ha frequentato il Liceo Classico Setti Carraro. Fin da piccolo però la sua passione più grande e la musica e così prende lezioni di musica e interpretazione vocale al CPM – Music Institute di Milano. Negli ultimi anni il cantante ha anche scritto numerose canzoni, e ad oggi ha già ben tre singoli all’attivo, tra cui Alba e Bella. Come se non ...

