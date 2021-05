Chi è Alessandro Cavallo? Il ballerino finalista di Amici 20 (Di sabato 15 maggio 2021) Alessandro Cavallo è il ballerino finalista di Amici 20 il programma di Maria de Filippi. Il giovane oggi sarà ospite a Verissimo e racconterà le emozioni per la finale di questa sera. Nel team di Lorella Cuccarini e Arisa ha un talento naturale. Proprio per questo motivo i tre giudici Emanuele Filiberto di Savoia, Stash e Stefano de Martino hanno deciso di lasciare a lui la quarta maglia da finalista. Originario di Brindisi, precisamente di Latiano, ha soli 21 anni ma una passione per la danza che lo porta ad arrivare alla finale di Amici. Il suo talento e le sue espressioni lasciano incantanti tutti e la sua maestra Lorella è sempre più fiera di lui. Inizia a studiare danza fin da piccolo nella prestigiosa Accademia Tersicore di Brindisi e successivamente decide ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 maggio 2021)è ildi20 il programma di Maria de Filippi. Il giovane oggi sarà ospite a Verissimo e racconterà le emozioni per la finale di questa sera. Nel team di Lorella Cuccarini e Arisa ha un talento naturale. Proprio per questo motivo i tre giudici Emanuele Filiberto di Savoia, Stash e Stefano de Martino hanno deciso di lasciare a lui la quarta maglia da. Originario di Brindisi, precisamente di Latiano, ha soli 21 anni ma una passione per la danza che lo porta ad arrivare alla finale di. Il suo talento e le sue espressioni lasciano incantanti tutti e la sua maestra Lorella è sempre più fiera di lui. Inizia a studiare danza fin da piccolo nella prestigiosa Accademia Tersicore di Brindisi e successivamente decide ...

