BRIDGERTON spinoff | in arrivo il prequel sulla regina Charlotte

Leggi su tvsoap

(Di sabato 15 maggio 2021) Il successo di, la serie più vista di sempre di Netflix (recentemente rinnovata per altre stagioni) ha convinto i suoi creatori a realizzare uno spin-off sulle origini della, personaggio apparso nella prima stagione della serie fenomeno. Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: occhio a KAAN KARADAG, il cattivo della soap! Ilpotrà contarescrittura dellaamericana del genere drama, Shonda Rhimes, che farà anche da produttrice esecutiva insieme ai suoi fidati collaboratori Tom Verica e Betsy Beers, e sarà incentrato sull’ascesa al trono e le vicissitudini amorose della giovane monarca, tra i ruoli più amati in assoluto dai fan della serie creata da Chris Van Duse. La, che nella ...