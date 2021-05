Benevento, prestazioni di eccellenza al “San Pio”: innovativo intervento per salvataggio d’arto (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Continua ad arricchirsi l’offerta di prestazioni sanitarie d’eccellenza dell’A.O.R.N. “San Pio”, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante. Nei giorni sorsi è stato eseguito presso la U.O.C. di Chirurgia Vascolare un articolato intervento chirurgico di “salvataggio d’arto” ad una paziente sannita di 91 anni, affetta da “Ischemia critica del piede sinistro”, candidata ad amputazione. “Si tratta di un intervento oggi abbastanza raro da eseguire – sottolinea il Direttore ff. della UOC di Chirurgia Vascolare, Dott. Davide Razzano – perché le tecniche endovascolari ci consentono, quasi sempre dall’interno del vaso e senza incisioni chirurgiche, di ricanalizzare le arterie occluse. Purtroppo, nel caso trattato, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Continua ad arricchirsi l’offerta disanitarie d’dell’A.O.R.N. “San Pio”, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante. Nei giorni sorsi è stato eseguito presso la U.O.C. di Chirurgia Vascolare un articolatochirurgico di “” ad una paziente sannita di 91 anni, affetta da “Ischemia critica del piede sinistro”, candidata ad amputazione. “Si tratta di unoggi abbastanza raro da eseguire – sottolinea il Direttore ff. della UOC di Chirurgia Vascolare, Dott. Davide Razzano – perché le tecniche endovascolari ci consentono, quasi sempre dall’interno del vaso e senza incisioni chirurgiche, di ricanalizzare le arterie occluse. Purtroppo, nel caso trattato, ...

