Venezia ancora in volata su Sassari. Milano facile con Trento (Di venerdì 14 maggio 2021) Gara - 2 dei quarti playoff scudetto LBA. Milano è in campo contro Trento. Alle 20.45 le atre due sfide: Brindisi - Trieste e Virtus Bologna - Treviso. Venezia - Sassari 83 - 78 Leggi su gazzetta (Di venerdì 14 maggio 2021) Gara - 2 dei quarti playoff scudetto LBA.è in campo contro. Alle 20.45 le atre due sfide: Brindisi - Trieste e Virtus Bologna - Treviso.83 - 78

Advertising

AggioValentino : RT @bball_evo: LBA ???? PLAYOFFS - Ancora finale thriller al Taliercio e ancora successo per la Reyer Venezia di un grande Tonut! ? https://t… - zazoomblog : Venezia esulta ancora in volata: 2 - 0 su Sassari - #Venezia #esulta #ancora #volata: - Albe_1964 : RT @bball_evo: LBA ???? PLAYOFFS - Ancora finale thriller al Taliercio e ancora successo per la Reyer Venezia di un grande Tonut! ? https://t… - Laura170178 : RT @BasketItalyit: Un decisivo @SteveBucket7 trascina @Venezia sul 2-0, ancora battuta @dinamo_sassari - BasketItalyit : Un decisivo @SteveBucket7 trascina @Venezia sul 2-0, ancora battuta @dinamo_sassari -