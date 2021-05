Ultime Notizie Roma del 14-05-2021 ore 12:10 (Di venerdì 14 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Nuovo appuntamento con informazioni e venerdì 14 maggio di Giuliano Ferrigno Ester in apertura continuano gli attacchi aerei di Israele su Gaza e lanci di missili da parte di hamas Al Jazeera segnala anche colpi di artiglieria e bombardamenti e Forze Armate comunicano che per tutta la notte circa €170 e hanno colpito oltre 150 obiettivi sotterranei del nord della striscia dietrofront dell’esercito dopo l’annuncio dell’avvio delle operazioni di terra un paio di ore dopo è arrivata la precisazione che i militari non sono entrati nella striscia di terra artiglieria truppe corazzate si sono schierate invece lungo il confine hanno sparato centinaia di proiettili d’artiglieria e cade armati più dosi di astrazeneca le regioni del Nord dove ce ne usano in misura maggiore e lo sviluppo delle piano vaccinale annunciato dal ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Nuovo appuntamento con informazioni e venerdì 14 maggio di Giuliano Ferrigno Ester in apertura continuano gli attacchi aerei di Israele su Gaza e lanci di missili da parte di hamas Al Jazeera segnala anche colpi di artiglieria e bombardamenti e Forze Armate comunicano che per tutta la notte circa €170 e hanno colpito oltre 150 obiettivi sotterranei del nord della striscia dietrofront dell’esercito dopo l’annuncio dell’avvio delle operazioni di terra un paio di ore dopo è arrivata la precisazione che i militari non sono entrati nella striscia di terra artiglieria truppe corazzate si sono schierate invece lungo il confine hanno sparato centinaia di proiettili d’artiglieria e cade armati più dosi di astrazeneca le regioni del Nord dove ce ne usano in misura maggiore e lo sviluppo delle piano vaccinale annunciato dal ...

