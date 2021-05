Space X | Starship tenta il volo orbitale | svelati i piani di Elon Musk

(Di venerdì 14 maggio 2021)passa aldopo il successo dell’ultimo flight-test: l’azienda spaziale del sudafricano presenta il piano alla FCC.SN15 (image from twitter.com/NASAflight)X si misurerà presto con un. Ancora non esiste una data, ma l’azienda diha presentato una richiesta alla Federal Communications Commission (FCC), svelando isul primointorno alla Terra del razzo. Il passaggio burocratico dovrebbe preludere a un collaudo ragionevolmente imminente. Tanto più che di recente il super manager aveva dichiarato di voler lanciare la missioneentro luglio 2021. ...

Advertising

CanaSalerno : Le Astronews della settimana #cana #canasalerno #astro #astronews #astronomy #astrophysics #mars #vulcanos #sn15… - infoitscienza : Space X fa atterrare con successo Starship al quinto tentativo - cuenews_it : L’atterraggio di #StarshipSN15 rappresenta un grande evento nell’industria #aerospaziale. Un flight test perfetto,… - infoitscienza : Space X, nuova prova di atterraggio per il razzo Starship -

Ultime Notizie dalla rete : Space Starship

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

... Giorgio Saccoccia , l'ad di Thales AleniaItalia, Massimo Comparini e l'astrofisica e Chief ... VERSO LA BASE "ITALIA" SULLA"Spazio 2199, base lunare Italia: può sembrare fantascienza, ...Se si pensa al passato invece, la sospensione del programma delloShuttle, che non aveva ... Sappiamo chesta procedendo con i test , mentre c'è più riserbo su quello che sta succedendo ...SpaceX prevede di effettuare un volo orbitale con Starship per coprire i circa 100 Km di distanza tra Boca Chica (Texas) e l'isola di Kauai (Hawaii).SpaceX ha inviato un documento all'FCC statunitense per mostrare quello che dovrebbe essere il piano di volo orbitale. In circa 90 minuti sarà possibile vedere la Starship partire dal Texas, dirigersi ...