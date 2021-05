Siamo davvero pronti per rivivere in tv la storia di Vermicino? (Di venerdì 14 maggio 2021) La tragedia del un bambino di sei anni precipitato in un pozzo, tenne incollata l’Italia alla tv e per gli spettatori più giovani fu una fine dell’infanzia collettiva. Il trailer della miniserie e i commenti che ha suscitato, sollevano una domanda: certi fatti è meglio che rimangano tabù? Un paio di giorni fa è stato caricato su Youtube il trailer di Alfredino – Una storia italiana una miniserie in due puntate prodotta da Sky e da Lotus Production e che andrà in onda su Sky Cinema e su Now a fine giugno. La storia ripercorre quei tragici giorni di 40 anni fa (era il giugno 1981) dove perse la vita il piccolo Alfredino Rampi, caduto in un pozzo artesiano vicino Roma. Ricordo di aver letto in passato su qualche comunicato che stavano lavorando a un film sulla tragedia di Vermicino, ma un conto è leggerlo, un altro è vederlo. Quindi ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) La tragedia del un bambino di sei anni precipitato in un pozzo, tenne incollata l’Italia alla tv e per gli spettatori più giovani fu una fine dell’infanzia collettiva. Il trailer della miniserie e i commenti che ha suscitato, sollevano una domanda: certi fatti è meglio che rimangano tabù? Un paio di giorni fa è stato caricato su Youtube il trailer di Alfredino – Unaitaliana una miniserie in due puntate prodotta da Sky e da Lotus Production e che andrà in onda su Sky Cinema e su Now a fine giugno. Laripercorre quei tragici giorni di 40 anni fa (era il giugno 1981) dove perse la vita il piccolo Alfredino Rampi, caduto in un pozzo artesiano vicino Roma. Ricordo di aver letto in passato su qualche comunicato che stavano lavorando a un film sulla tragedia di, ma un conto è leggerlo, un altro è vederlo. Quindi ...

