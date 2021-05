Salvini non andrà a processo per il caso Gregoretti

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 14 maggio 2021) , in cui era accusato di sequestro di persona. Lo ha deciso il gup del Tribunale di Catania Nunzio Sarpietro emettendo questa mattina un decreto di "non luogo a procedere". Al termine delle indagini preliminari sia la difesa che la Procura avevano chiesto il non luogo a procedere. L'ex ministro dell'Interno era stato indagato dopo che nel luglio 2019, 131 migranti erano stati trattenuti a bordo della navedella Guardia Costiera italiana a largo di Augusta. "No al, perchè il fatto non sussiste. Grazie a chi mi ha sostenuto", ha scrittosu Twitter. Che ha vissuto le udienze e l'inizio del procedimento a Catania come un'appendice di campagna elettorale, una sorta di tour nelle Isole, in cui poter ostentare la propria innocenza. Una serie di processi (per ilOpen Arms invece è stato ...