Salvini non andrà a giudizio per la vicenda della nave Gregoretti (Di venerdì 14 maggio 2021) Si chiude con una sentenza di non luogo a procedere nei confronti del leader della Lega, soddisfatto e polemico: la sinistra fa politica con i ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 14 maggio 2021) Si chiude con una sentenza di non luogo a procedere nei confronti del leaderLega, soddisfatto e polemico: la sinistra fa politica con i ...

Advertising

borghi_claudio : Salvini assolto per la nave #Gregoretti. Per identici fatti, anzi, ancora più incredibili è rinviato a giudizio a P… - LegaSalvini : Catania: NON LUOGO A PROCEDERE per Matteo Salvini!!! ??????????????… - LegaSalvini : +++ “NON CI ARRIVERÀ A MORIRE DA SOLO, GLI SPARERANNO IN TESTA PRIMA” +++ L’odio mostruoso generato su Twitter da c… - robertobevini : RT @Maurizio_Lupi: Il diritto e il buon senso prevalgono sulle strumentalizzazione politiche. Il non luogo a procedere nei confronti di Sal… - Vathek1984 : @MichelliUgo @LegaSalvini Si tratta di storia..ad ogni modo la vicenda di Salvini e' completamemte diversa, atteso… -