Rula Jebreal rifiuta l'invito come ospite a Propaganda Live: "Unica ospite donna" (Di venerdì 14 maggio 2021) Rula Jebreal ha rifiutato l'invito a partecipare come ospite a Propaganda Live, il motivo lo ha spiegato lei stessa, affermando di non sentirsi a proprio agio essendo lei l'Unica ospite donna della puntata. La giornalista Rula Jebreal, nota al pubblico televisivo italiano per la sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con il suo monologo a sostegno dei diritti delle donne, avrebbe dovuto essere l'ospite punta della puntata di Propaganda Live, invitata per parlare del conflitto israelo-palestinese.

