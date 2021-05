Rula Jebreal rifiuta l’invito a Propaganda Live: “Sette ospiti e una sola donna. Come mai?” (Di venerdì 14 maggio 2021) La giornalista Rula Jebreal rifiuta all’ultimo minuto l’invito al programma tv di La7 Propaganda Live per protesta contro la discriminazione di genere. Jebreal – annunciata Come ospite per la puntata di questa sera, venerdì 14 maggio – non ha digerito il fatto che, nella scaletta, solo uno dei Sette ospiti fosse donna (cioè lei stessa). La giornalista palestinese – chiamata a intervenire nel programma di Diego Bianchi per commentare quanto sta accadendo in Medio Oriente – ha comunicato il proprio forfait nel primo pomeriggio di oggi con un commento a un post su Instagram della pagina ufficiale di Propaganda Live. Nel post si annunciava l’elenco degli ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 maggio 2021) La giornalistaall’ultimo minutoal programma tv di La7per protesta contro la discriminazione di genere.– annunciataospite per la puntata di questa sera, venerdì 14 maggio – non ha digerito il fatto che, nella scaletta, solo uno deifosse(cioè lei stessa). La giornalista palestinese – chiamata a intervenire nel programma di Diego Bianchi per commentare quanto sta accadendo in Medio Oriente – ha comunicato il proprio forfait nel primo pomeriggio di oggi con un commento a un post su Instagram della pagina ufficiale di. Nel post si annunciava l’elenco degli ...

welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Rula Jebreal, Michele Serra, Elio, Caparezza, Colapesce e Dimart… - welikeduel : Ci vediamo questa sera alle 21.15 su @La7tv con una nuova puntata di #propagandalive. Saranno con noi Rula Jebreal… - fanpage : '7 ospiti…solo una donna. Come mai?? Con rammarico devo declinare l'invito, come scelta professionale non partecipo… - Apndp : Rula #Jebreal 'Parità.Inclusione.Principi morali che guidano tutta la mia vita: non sono solo parole, sono scelte'… - zazoomblog : Cosa sta succedendo tra Rula Jebreal e Propaganda Live - #succedendo #Jebreal #Propaganda -