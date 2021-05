Riaperture, via libera a lidi e piscine all’aperto dal week end. Il 17 il governo decide su nuove date per ristoranti al chiuso e coprifuoco (Di venerdì 14 maggio 2021) Riaprono le piscine all’aperto e gli stabilimenti balneari, che potranno accogliere persone da sabato 15. Iniziano a dispiegarsi gli effetti delle decisioni prese dal governo il 26 aprile, proprio alla vigilia del check up richiesto a gran voce dalla maggioranza che porterà la cabina di regia a riunirsi lunedì 17 per valutare l’anticipo della tabella di marcia stabilita tre settimane su ristoranti al chiuso, coprifuoco, centri commerciali nel week end e settore wedding. Addio quarantena dai Paesi Ue da domenica Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha già chiesto “gradualità”, ma dalla Lega a Italia Viva è forte la spinta per smantellare gli ultimi divieti mentre cresce la copertura vaccinale e anche l’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità certifica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Riaprono lee gli stabilimenti balneari, che potranno accogliere persone da sabato 15. Iniziano a dispiegarsi gli effetti delle decisioni prese dalil 26 aprile, proprio alla vigilia del check up richiesto a gran voce dalla maggioranza che porterà la cabina di regia a riunirsi lunedì 17 per valutare l’anticipo della tabella di marcia stabilita tre settimane sual, centri commerciali nelend e settore wedding. Addio quarantena dai Paesi Ue da domenica Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha già chiesto “gradualità”, ma dalla Lega a Italia Viva è forte la spinta per smantellare gli ultimi divieti mentre cresce la copertura vaccinale e anche l’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità certifica ...

