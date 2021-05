Puglia | maltempo | allerta per temporali | codice giallo per il Salento Protezione civile | previsioni meteo

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalla prossima mezzanotte per vento ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sullameridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloperper il

Advertising

NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta per temporali, codice giallo per il Salento (immagine:fonte protezione civile de… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia maltempo

Noi Notizie

Al Sud e sulle Isole Residuosulle regioni meridionali: al mattino nuvolosità più ... con locali piogge tra Calabria e. In serata tempo asciutto su tutti i settori con maggiori aperture ...AL SUD E SULLE ISOLE Residuosulle regioni meridionali: al mattino nuvolosità più ... con locali piogge tra Calabria e. In serata tempo asciutto su tutti i settori con maggiori aperture ...Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per vento ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o te ...Situazione barica in Italia ed in Europa. Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano. Osservando l’ultima immagine sinottica si denota la presenza di un minimo di ba ...