Pensioni | Cgil | cambiare contratto espansione | rischio flop

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ildiper l'accesso alla pensione fino a cinque anni in anticipo rispetto alla data della pensione di vecchiaia o anticipata "rischia il" perché troppo costoso per le aziende ...

Lo afferma il segretario confederale della, Roberto Ghiselli, chiedendo al Governo risorse aggiuntive e un tavolo di confronto sulla misura in vista dell'abbassamento della soglia al 100 ...Lo chiedono, Cisl, Uil che hanno inviato al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, la ... del lavoro di cura e delle donne, e affrontare subito il tema delle futuredei giovani, che ...Il contratto di espansione per l'accesso alla pensione fino a cinque anni in anticipo rispetto alla data della pensione di vecchiaia o anticipata "rischia il flop" perché troppo costoso per le aziende ...Nasce a Trapani il Tavolo tecnico della Salute. A siglare l’intesa con l’Azienda sanitaria provinciale 9, sono stati i sindacati confederali ...