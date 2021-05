Maglia rosa, ma celeste Bianchi (Di venerdì 14 maggio 2021) Giro d’Italia 1965. Ottava tappa, la Maratea-Catanzaro, 203 chilometri. Andò via una fuga. Ed era buona. Minuti su minuti. Poi si sbriciolò. Vinse Frans Brands, belga. E Bruno Mealli, ottavo a 45 secondi, conquistò la Maglia rosa. “Correvo per la Bianchi, con la Maglia Bianchi, su una Bianchi, innamorato della Bianchi. La amavo da sempre, da quando ero piccolo, da quando avevo conosciuto Fausto Coppi. Era successo a Città di Castello per una riunione tipo pista, fui portato dentro lo spogliatoio, ‘eccolo’, gli strinsi la mano, poi – si usava e si osava – gli chiesi anche un autografo. Così la mia prima bici, malandata, non poteva che essere una Bianchi, anche se pesava un chilo più delle altre, ma era così bella, di quel colore verde acqua, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 maggio 2021) Giro d’Italia 1965. Ottava tappa, la Maratea-Catanzaro, 203 chilometri. Andò via una fuga. Ed era buona. Minuti su minuti. Poi si sbriciolò. Vinse Frans Brands, belga. E Bruno Mealli, ottavo a 45 secondi, conquistò la. “Correvo per la, con la, su una, innamorato della. La amavo da sempre, da quando ero piccolo, da quando avevo conosciuto Fausto Coppi. Era successo a Città di Castello per una riunione tipo pista, fui portato dentro lo spogliatoio, ‘eccolo’, gli strinsi la mano, poi – si usava e si osava – gli chiesi anche un autografo. Così la mia prima bici, malandata, non poteva che essere una, anche se pesava un chilo più delle altre, ma era così bella, di quel colore verde acqua, ...

