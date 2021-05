Lotta alla mafia, protocollo di intesa tra Libera e la Dia (Di venerdì 14 maggio 2021) Diffondere la cultura della legalità in favore delle nuove generazioni, è questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato oggi tra il Presidente di “Libera” Don Luigi Ciottie il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza Dr. Maurizio Vallone. L’intesa, che trova il suo fondamento nell’accordo pattizio già stipulato tra la stessa “Libera” e il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 14 maggio 2021) Diffondere la cultura della legalità in favore delle nuove generazioni, è questo l’obiettivo deld’siglato oggi tra il Presidente di “” Don Luigi Ciottie il Direttore della Direzione Investigativa Anti, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza Dr. Maurizio Vallone. L’, che trova il suo fondamento nell’accordo pattizio già stipulato tra la stessa “” e il Mattino di Sicilia - Notizie dSicilia.

Advertising

peppeprovenzano : Oggi è la Giornata Internazionale dell’infermiere. In Italia ci siamo accorti forse troppo tardi del ruolo fondamen… - matteosalvinimi : Sì alla lotta contro ogni discriminazione, no alla punizione per legge di idee che non si conformano all’ideologia… - OfficialSSLazio : ?? Premio Fair Play alla #SSLazio per la lotta alla violenza di genere e l’aiuto ai più deboli ??… - PierRainBowels : RT @LoveMyWayFi: Siamo liet* di partecipare alla settimana di lotta e preghiera contro l #omobilesbotransfobia organizzata dalla @cpu_firen… - crociangelini : RT @anto_gaudioso: Domani parlerò di servizio sanitario nazionale, di quanto sia essenziale per un futuro in cui ricerca, innovazione e lot… -