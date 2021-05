Livorno | tragico incidente in moto | 22enne perde entrambe le gambe e i suoi amici organizzano una raccolta fondi

(Di venerdì 14 maggio 2021): un terribile schianto quello di Christian. Il ragazzo, in seguito ad un gravecon lo scooter, ha subito l’amputazione dile. Ilè ancora in ospedale ma fuori ha il sostegno di tantiche hanno organizzato per lui una. Hanno raccolto 65 mila euro in sole 24 ore. L’di Christian con lo scooter (Il Tirreno)ChristianleL’è avvenuto amercoledì, 12 maggio 2021, intorno alle 23. Christian stava percorrendo via Levante quando ad un certo punto ha perso il controllo del suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Livorno tragico

