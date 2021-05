Letta attacca Salvini: “Riaperture per il rigore e non perché lo ha chiesto la Lega” (Di venerdì 14 maggio 2021) Il lungo intervento di Letta alla direzione del Pd: “Draghi ha fermato l’irresponsabilità di alcuni alleati di governo”. ROMA – Lungo intervento di Enrico Letta alla direzione del Pd. Il segretario è ritornato ad attaccare la Lega e Matteo Salvini: “A Draghi chiediamo di dare una nuova chiara missione e di dire ai partiti di maggioranza di essere tutti sul pezzo“. E sulle Riaperture ha detto: “In questo giorni stiamo aspettando con grande fiducia il ritorno alla normalità e confidiamo arrivi presto . Però voglio dire una cosa chiara e netta: possiamo essere ottimisti per la responsabilità e il rigore . Se si fosse aperto subito non saremmo in grado di ripartire in sicurezza. Fortunatamente Draghi ha fermato l’irresponsabilità di alcuni alleati di Governo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 14 maggio 2021) Il lungo intervento dialla direzione del Pd: “Draghi ha fermato l’irresponsabilità di alcuni alleati di governo”. ROMA – Lungo intervento di Enricoalla direzione del Pd. Il segretario è ritornato adre lae Matteo: “A Draghi chiediamo di dare una nuova chiara missione e di dire ai partiti di maggioranza di essere tutti sul pezzo“. E sulleha detto: “In questo giorni stiamo aspettando con grande fiducia il ritorno alla normalità e confidiamo arrivi presto . Però voglio dire una cosa chiara e netta: possiamo essere ottimisti per la responsabilità e il. Se si fosse aperto subito non saremmo in grado di ripartire in sicurezza. Fortunatamente Draghi ha fermato l’irresponsabilità di alcuni alleati di Governo ...

