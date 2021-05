Le microtransazioni hanno vinto | come ci racconta la banana di Fortnite – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 14 maggio 2021) Lecino laPeely al processo Epic Games e Apple, e i resoconti finanziari dei grandi editori videoludici.. Gli ultimi resoconti finanziari dei grandi editori di videogiochimostrato un quadro inquietante nella sua uniformità: lesono diventate la prima fonte di guadagno dei videogiochi eavuto tanto più successo, quanto piùiniziato a diventare parte integrante della cultura videoludica, siano esse pacchetti di carte da aprire o skin da acquistare per mettersi in mostra online. Naturalmente c’è voluto qualche anno per normalizzarle, a botte di minimizzazioni da parte della gran … Notizie giochiRead More L'articolo Le ...