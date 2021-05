Juventus-Inter, Pirlo: “Nerazzurri più affamati di noi. Passerella d’onore? Vedremo cosa ci diranno di fare” (Di venerdì 14 maggio 2021) Vigilia infuocata per la Juventus.Sfida da dentro o fuori per la Juventus che, domani pomeriggio, ospiterà l'Inter nella sfida valida per la 37^ giornata di Serie A. Un impegno fondamentale per i bianconeri in chiave qualificazione, che non potranno più compiere passi faldi. Lo sa bene Andrea Pirlo che, nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha invitato i suoi a tenere alta l'attenzione."Abbiamo fatto una partita da squadra nonostante venivamo da una sconfitta brutta contro il Milan. C'è stata una bella reazione e non era facile, avevamo bisogno di ritrovarci a livello di squadra. Passerella d'onore? Non lo so se ci sarà, noi abbiamo già fatto i complimenti all'Inter. Domani Vedremo cosa ci diranno di fare".Sulle ... Leggi su mediagol (Di venerdì 14 maggio 2021) Vigilia infuocata per la.Sfida da dentro o fuori per lache, domani pomeriggio, ospiterà l'nella sfida valida per la 37^ giornata di Serie A. Un impegno fondamentale per i bianconeri in chiave qualificazione, che non potranno più compiere passi faldi. Lo sa bene Andreache, nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha invitato i suoi a tenere alta l'attenzione."Abbiamo fatto una partita da squadra nonostante venivamo da una sconfitta brutta contro il Milan. C'è stata una bella reazione e non era facile, avevamo bisogno di ritrovarci a livello di squadra.d'onore? Non lo so se ci sarà, noi abbiamo già fatto i complimenti all'. Domanicidi".Sulle ...

