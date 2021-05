I bombardamenti, le urla, le colonne di fumo: le immagini della escalation a Gaza e in Israele – Il video (Di venerdì 14 maggio 2021) Continua l’escalation militare nella Striscia di Gaza. L’aviazione israeliana ha intensificato i bombardamenti e colpito nelle ultime ore decine di edifici. Lo stesso esercito ha dichiarato l’uccisione di 50 comandanti di Hamas e la distruzione nei raid di 150 obiettivi. Nelle città israeliane le azioni di Hamas hanno colpito in prossimità di alcune aree urbane e decine di persone sono state fatte ritirare nei bunker anti-missile. Nella città di Lod, già al centro di disordini tra i residenti araba ed ebrei, si sono registrati scontri tra popolazione e soldati dell’Idf. video: Instagram/@conflictcollective – @redfishstream Leggi anche: «Abbiamo invaso la Striscia di Gaza. Anzi, no»: il clamoroso errore di comunicazione dell’esercito israeliano La svolta militare: le Forze di difesa ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 maggio 2021) Continua l’militare nella Striscia di. L’aviazione israeliana ha intensificato ie colpito nelle ultime ore decine di edifici. Lo stesso esercito ha dichiarato l’uccisione di 50 comandanti di Hamas e la distruzione nei raid di 150 obiettivi. Nelle città israeliane le azioni di Hamas hanno colpito in prossimità di alcune aree urbane e decine di persone sono state fatte ritirare nei bunker anti-missile. Nella città di Lod, già al centro di disordini tra i residenti araba ed ebrei, si sono registrati scontri tra popolazione e soldati dell’Idf.: Instagram/@conflictcollective – @redfishstream Leggi anche: «Abbiamo invaso la Striscia di. Anzi, no»: il clamoroso errore di comunicazione dell’esercito israeliano La svolta militare: le Forze di difesa ...

