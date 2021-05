Graduatorie ATA terza fascia, il servizio prestato presso le Asl non è valutabile. Chiarimenti (Di venerdì 14 maggio 2021) In questi giorni le segreterie sono alle prese con la valutazione delle domande di terza fascia ATA. L'Ufficio scolastico di Bari, con la nota 10824 del 10 maggio, fornisce ulteriori Chiarimenti in merito alla valutazione del servizio prestato presso le Asl per le Graduatorie ATA di terza fascia. Un punto che talvolta ha creato qualche dubbio fra gli aspiranti ATA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 maggio 2021) In questi giorni le segreterie sono alle prese con la valutazione delle domande diATA. L'Ufficio scolastico di Bari, con la nota 10824 del 10 maggio, fornisce ulterioriin merito alla valutazione delle Asl per leATA di. Un punto che talvolta ha creato qualche dubbio fra gli aspiranti ATA. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia, il servizio prestato presso le Asl non è valutabile. Chiarimenti - scuolainforma : #Graduatorie #ATA terza fascia 2021, domande: dati per regione e provincia (PDF) #uilscuola - PacificoTweet : Graduatorie Ata 24 mesi, il sindacato ricorre per la valutazione del punteggio servizio militare e scuola paritaria - PacificoTweet : Graduatorie Ata 24 mesi, Anief ricorre al Tar del Lazio per la valutazione del punteggio servizio militare e scuola… - ProDocente : Graduatorie ATA terza fascia: boom di domande, 61% nelle province meridionali, 38,8% in città metropolitane. TABELL… -