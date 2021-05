Francesca Fioretti si racconta a “Verissimo”: “La vita di prima non c’è più” (Di venerdì 14 maggio 2021) La compagna di Davide Astori ospite del talk di Canale 5 Francesca Fioretti nelle ultime settimane è uscita “allo scoperto”, ha iniziato a raccontare e esternare il suo dolore dovuto alla tragica scomparsa di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina, a causa di alcuni problemi cardiaci (per cui è arrivata anche la condanna per il medico curante) è venuto a mancare il 4 marzo del 2018. Francesca che da poco ha anche pubblicato il libro, come memoriale per la figlia Vittoria, si è raccontata a “Verissimo”. La vita di prima non c’è più, ma nella nuova vita ci sono delle costanti e la mia è mia figlia Vittoria, che mi ha tenuta sempre salda alla realtà. Anche nelle cose più brutte c’è sempre una luce alla fine e io penso di essere ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 maggio 2021) La compagna di Davide Astori ospite del talk di Canale 5nelle ultime settimane è uscita “allo scoperto”, ha iniziato are e esternare il suo dolore dovuto alla tragica scomparsa di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina, a causa di alcuni problemi cardiaci (per cui è arrivata anche la condanna per il medico curante) è venuto a mancare il 4 marzo del 2018.che da poco ha anche pubblicato il libro, come memoriale per la figlia Vittoria, si èta a “”. Ladinon c’è più, ma nella nuovaci sono delle costanti e la mia è mia figlia Vittoria, che mi ha tenuta sempre salda alla realtà. Anche nelle cose più brutte c’è sempre una luce alla fine e io penso di essere ...

