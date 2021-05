Festa Lukaku, i carabinieri sarebbero stati chiamati da una influencer. Lei smentisce: “Non sono stata io” (Di venerdì 14 maggio 2021) Chi è Giulia D’Urso, l’influencer che avrebbe chiamato i carabinieri durante la Festa di Lukaku. Le smentisce: “Non sono stata io”. ROMA – Sarebbe stata Giulia D’Urso a chiamare i carabinieri durante la Festa di Lukaku. L’influencer classe 1995, contattata dal Corriere della Sera, ha smentito qualsiasi coinvolgimento: “Non sono stata io, mi stanno massacrando”. Chi è Giulia D’Urso Nata in Puglia ma ormai da anni a Milano, Giulia D’Urso è diventata famosa per aver preso parte a Uomini e Donne come tronista. Una partecipazione che ha permesso alla giovane di conoscere il tronista Giulio Raselli ma la loro relazione è durata molto ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 14 maggio 2021) Chi è Giulia D’Urso, l’che avrebbe chiamato idurante ladi. Le: “Nonio”. ROMA – SarebbeGiulia D’Urso a chiamare idurante ladi. L’classe 1995, contattata dal Corriere della Sera, ha smentito qualsiasi coinvolgimento: “Nonio, mi stanno massacrando”. Chi è Giulia D’Urso Nata in Puglia ma ormai da anni a Milano, Giulia D’Urso è diventata famosa per aver preso parte a Uomini e Donne come tronista. Una partecipazione che ha permesso alla giovane di conoscere il tronista Giulio Raselli ma la loro relazione è durata molto ...

Advertising

capuanogio : #Lukaku e altre 23 persone (tra cui calciatori dell'#Inter) multati per una festa questa notte in un hotel di Milan… - FBiasin : Nessuna festa organizzata da #Lukaku, ma una cena alla quale i 4 giocatori dell'#Inter si sono aggiunti. Il club ac… - capuanogio : La storia della festa clandestina per il compleanno di #Lukaku mette l'#Inter, #Marotta e #Conte in una posizione s… - IlPrimatoN : Il 'senso civico' ai tempi del Covid ha partorito (l'ennesimo) mostro - news_mondo_h24 : Festa Lukaku, i carabinieri sarebbero stati chiamati da una influencer. Lei smentisce: “Non sono stata io” -