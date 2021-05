F1, Helmut Marko “Sulla regola sulle ali flessibili siamo tranquilli in Red Bull, non colpirà solo noi” (Di venerdì 14 maggio 2021) Ali flessibili o non ali flessibili? Dopo il dubbio sollevato da Lewis Hamilton, e la Mercedes, nei confronti delle appendici aerodinamiche della Red Bull, sembra essere scoppiato il caso. Il sette volte campione del mondo, infatti, era stato il primo a mettere la “pulce nell’orecchio” al suo team principal Toto Wolff Sulla flessibilità, ritenuta sospetta, delle ali delle RB16B. Ad ogni modo, il team di Milton Keynes, si sente tranquillo su questa questione. Come spiega motorsport.com, infatti, secondo Christian Horner e il team Red Bull, il cambio delle regole FIA sulle ali flessibili non andrà ad inficiare la corsa al titolo mondiale per Max Verstappen e company. Cosa avverrà nello specifico? La Federazione Internazionale introdurrà nuovi test di ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Alio non ali? Dopo il dubbio sollevato da Lewis Hamilton, e la Mercedes, nei confronti delle appendici aerodinamiche della Red, sembra essere scoppiato il caso. Il sette volte campione del mondo, infatti, era stato il primo a mettere la “pulce nell’orecchio” al suo team principal Toto Wolfftà, ritenuta sospetta, delle ali delle RB16B. Ad ogni modo, il team di Milton Keynes, si sente tranquillo su questa questione. Come spiega motorsport.com, infatti, secondo Christian Horner e il team Red, il cambio delle regole FIAalinon andrà ad inficiare la corsa al titolo mondiale per Max Verstappen e company. Cosa avverrà nello specifico? La Federazione Internazionale introdurrà nuovi test di ...

Advertising

OA_Sport : #F1, Helmut #Marko “Sulla regola sulle ali flessibili siamo tranquilli in Red Bull, non colpirà solo noi” - automotorinews : ??? Il consigliere #RedBull Helmut #Marko si è espresso sul confronto tra Max #Verstappen e Lewis #Hamilton ??? Le s… - Motorsport_IT : #F1 | Helmut Marko in una intervista esclusiva rilasciata a - TheExtremista : RT @Motorsport_IT: #F1 | Il vivaio della #RedBull ha vissuto negli scorsi anni dei periodi di magra, ma adesso sono molti i talenti present… - Motorsport_IT : #F1 | Il vivaio della #RedBull ha vissuto negli scorsi anni dei periodi di magra, ma adesso sono molti i talenti pr… -