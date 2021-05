Covid | smontiamo la psicosi da variante indiana | ecco perché non deve allarmarci

(Di venerdì 14 maggio 2021) Secondo l’ultimo report dell’Ecdc, organo europeo per il controllo delle malattie, stanno emergendo nuovi dati sulla presenza dellain Europa, prevalentemente dal Regno Unito, dove è noto che vengono fatti molti più sequenziamenti. Esiste quindi un allarme da parte dell’Ente europeo, come titolano alcune testate? Assolutamente no. Questache si genera ogni volta che salta fuori l’ennesimadel nuovo Coronavirus non ha molto senso. Per chi ha fretta: Occorre sempre distinguere tra varianti di maggiore preoccupazione (VOC) e varianti di interesse (VOI); Le VOC sono lainglese, sudafricana e brasiliana: quelle che mostrano maggiori indizi di poter eludere le difese immunitarie o aumentare la pericolosità di SARS-CoV-2; Le VOI mostrano meno evidenze e sono ...

... che spero passi con l'estate, manteniamo in piedi la struttura creata per le immunizzazioni... Non tutto appena la pandemia passa, ma usiamo la struttura per rimettere ordine e ...