Come Salvini utilizzerà la sentenza di Catania per continuare a essere disumano (Di venerdì 14 maggio 2021) Le sentenze si rispettano. Quante volte abbiamo ascoltato questa frase ripetuta da tutti gli schieramenti politici. Si badi bene, a loro uso e convenienza. La sentenza del Gup di Catania ,che ha deciso per il proscioglimento di Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti, rappresenta un importante spartiacque per le politiche migratorie del nostro Paese. Quella che è stata una sentenza di carattere squisitamente tecnico-penale verrà utilizzata sotto il profilo politico. Una specialità dei partiti italiana a cui Salvini non si sottrarrà. Come? Molto semplice. Costruendo un assioma fallace dal punto di vista logico ma perfetto per la propaganda social, già partita in queste ore. Salvini dice di aver “difeso i confini italiani e la sicurezza del Paese”. La ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Le sentenze si rispettano. Quante volte abbiamo ascoltato questa frase ripetuta da tutti gli schieramenti politici. Si badi bene, a loro uso e convenienza. Ladel Gup di,che ha deciso per il proscioglimento di Matteoper il caso della nave Gregoretti, rappresenta un importante spartiacque per le politiche migratorie del nostro Paese. Quella che è stata unadi carattere squisitamente tecnico-penale verrà utilizzata sotto il profilo politico. Una specialità dei partiti italiana a cuinon si sottrarrà.? Molto semplice. Costruendo un assioma fallace dal punto di vista logico ma perfetto per la propaganda social, già partita in queste ore.dice di aver “difeso i confini italiani e la sicurezza del Paese”. La ...

borghi_claudio : Salvini su questione #gregoretti. Sono felice per lui. La giustizia però non doveva nemmeno essere chiamata a sinda… - matteosalvinimi : #Salvini: Udienza domani a Catania dove rischio un altro processo come “sequestratore”? Personalmente sono tranquil… - LegaSalvini : Oggi Matteo Salvini a Catania rischia un secondo processo come “sequestratore di persona” per aver bloccato gli sba… - antokindness : RT @VotersItalia: #salvini e #meloni (e non siamo dall'ortolano, forse) fingono di battersi contro il #coprifuoco fingendo di ignorare che… - Agricolturabio1 : Come Salvini. Anche lui (come politico) è totalmente inesistente. -