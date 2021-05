Canoa velocità, Coppa del Mondo Szeged 2021: Alessandro Gnecchi va in Finale nel K1 500 (Di venerdì 14 maggio 2021) A Szeged, in Ungheria, dopo le gare europee di qualificazione olimpica della Canoa velocità, da oggi a domenica 16 maggio vanno in scena le gare della prima tappa della Coppa del Mondo in programma nella medesima località magiara, che saranno quelle probabilmente determinanti per la composizione degli equipaggi dell’Italia in gara a Tokyo. Va ricordato che l’Italia aveva già qualificato (pass non nominali) ai Mondiali 2019 le imbarcazioni nel K1 200 maschile grazie a Manfredi Rizza e nel K2 1000 maschile grazie a Samuele Burgo e Luca Beccaro, cui si è aggiunta, dopo le gare di ieri, quella nel K1 200 femminile grazie a Francesca Genzo. Questi i risultati degli atleti italiani nella sessione pomeridiana di oggi. Nella seconda semiFinale del K2 500 femminile Irene Bellan e Mathilde ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) A, in Ungheria, dopo le gare europee di qualificazione olimpica della, da oggi a domenica 16 maggio vanno in scena le gare della prima tappa delladelin programma nella medesima località magiara, che saranno quelle probabilmente determinanti per la composizione degli equipaggi dell’Italia in gara a Tokyo. Va ricordato che l’Italia aveva già qualificato (pass non nominali) ai Mondiali 2019 le imbarcazioni nel K1 200 maschile grazie a Manfredi Rizza e nel K2 1000 maschile grazie a Samuele Burgo e Luca Beccaro, cui si è aggiunta, dopo le gare di ieri, quella nel K1 200 femminile grazie a Francesca Genzo. Questi i risultati degli atleti italiani nella sessione pomeridiana di oggi. Nella seconda semidel K2 500 femminile Irene Bellan e Mathilde ...

