Blue Bloods 11 su Rai2 con i Reagan tra errori e redenzione, trame episodi 14 e 15 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Nuovo appuntamento con Blue Bloods 11 su Rai2 nelle seconde serate di venerdì 14 e sabato 15 maggio. La nuova stagione, più corta rispetto le precedenti, parte con un tema attuale: il racconto della pandemia di Covid e soprattutto porterà in scena la violenza della polizia nei confronti della comunità afro-americana, esplosa lo scorso anno in seguito all’uccisione di George Floyd. Si parte venerdì 14 maggio alle 22:05 dopo NCIS 18, con l’episodio 11×03 dal titolo Gli errori dei Reagan, di cui vi riportiamo la sinossi: Dopo che il lignaggio di Joe Hill viene rivelato come Reagan, Frank si fa da parte per lasciare che il nipote affronti le sue battaglie; Erin e Anthony ricevono prove incartate; l’opposizione di Danny all’autorità ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Nuovo appuntamento con11 sunelle seconde serate di venerdì 14 e sabato 15. La nuova stagione, più corta rispetto le precedenti, parte con un tema attuale: il racconto della pandemia di Covid e soprattutto porterà in scena la violenza della polizia nei confronti della comunità afro-americana, esplosa lo scorso anno in seguito all’uccisione di George Floyd. Si parte venerdì 14alle 22:05 dopo NCIS 18, con l’o 11×03 dal titolo Glidei, di cui vi riportiamo la sinossi: Dopo che il lignaggio di Joe Hill viene rivelato come, Frank si fa da parte per lasciare che il nipote affronti le sue battaglie; Erin e Anthony ricevono prove incartate; l’opposizione di Danny all’autorità ...

