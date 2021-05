Army of Thieves: la sinossi del prequel di Army of the Dead svela i retroscena della storia (Di venerdì 14 maggio 2021) Una nuova sinossi del prequel di Army of the Dead, Army of Thieves, anticipa un'altra rapina in pieno caos da apocalisse zombie. La sinossi del prequel di Army of the Dead, Army of Thieves, ci fornisce nuovi dettagli sulla backstory dell'apocalisse zombie esplosa a Las Vegas e ideata dal regista Zack Snyder. "Una donna misteriosa recluta il cassiere di banca Dieter per assisterla in una rapina di casseforti impossibili da aprire in tutta Europa" si legge nella sinossi del film Netflix. Army of Thieves è diretto da Matthias Schweighöfer, uno degli ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 maggio 2021) Una nuovadeldiof theof, anticipa un'altra rapina in pieno caos da apocalisse zombie. Ladeldiof theof, ci fornisce nuovi dettagli sulla backstory dell'apocalisse zombie esplosa a Las Vegas e ideata dal regista Zack Snyder. "Una donna misteriosa recluta il cassiere di banca Dieter per assisterla in una rapina di casseforti impossibili da aprire in tutta Europa" si legge nelladel film Netflix.ofè diretto da Matthias Schweighöfer, uno degli ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Army of Thieves: la sinossi del prequel di Army of the Dead svela i retroscena della storia… -